PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 5 août - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Arsenal s'impose à Crystal Palace (1.80)

En ouverture de la saison, la Premier League vous propose un derby londonien qui tourne généralement en faveur des Gunners: 6 victoires, 4 nuls et 2 défaites lors des 12 derniers déplacements dans le sud de Londres ! Avec Gabriel Jesus, Zintchenko, Saliba, Marquinhos, Vieira... Arsenal s'est incontestablement très bien renforcé afin de pourvoir lutter pour une place en Ligue des champions et partira donc logiquement favori ce soir. De son côté, Crystal Palace a beaucoup moins dépensé et son effectif ne lui permettra pas de viser autre chose que le maintien. Pour moi, Patrick Vieira et ses hommes auront beaucoup de mal à éviter la défaite, surtout que les Gunners semblent déjà bien affutés: 5-3 à Nuremberg, 2-0 contre Everton, 3-1 à Orlando, pour finir par deux feux d'artifice... 4-0 contre Chelsea et 6-0 face à Séville, grâce à un duo Jesus/Saka irrésistible (7 buts sur les 10 marqués). Pour toutes ces raisons, je vous conseille de faire confiance à Arsenal sur la pelouse de Crystal Palace.

Fiabilité : 65 %

