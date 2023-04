PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 5 avril – Coupe d’Italie – ½ finale aller

Notre pronostic : la Fiorentina s’impose à Crémone (1.72)

Demi-finale de Coupe d’Italie très déséquilibrée sur le papier entre la Cremonese, lanterne rouge de Série A qui n’a remporté qu’une seule rencontre de championnat cette saison et la Fiorentina, 9e à huit longueurs de la zone Europe. La « Viola » termine la saison en boulet de canon puisqu’elle vient d’aligner cinq succès consécutifs dont deux face aux clubs Milanais, les Rossoneri et les Nerazzurri. Lors de cette belle série, la Fiorentina a aussi gagné à Crémone 2-0, ce qui me conforte dans l’idée qu’elle est supérieure à son adversaire du jour. Le promu et futur relégué a perdu dix fois sur quatorze à domicile en Série A cette saison. Je ne le vois donc pas réaliser un exploit et atteindre la finale de la Coppa Italia, ni même entretenir le suspens avant le match retour en Toscane. Pour toutes ces raisons… banco sur la victoire des Florentins pour presque doubler votre mise !

Fiabilité : 70 %

