PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 5 janvier – Super League - Grèce

Notre pronostic: l'AEK Athènes s'impose à Lamia (1.50)

En cinq ans, Lamia (12e) et l'AEK (2e) se sont affrontés à quinze reprises et l'antépénultième de Super League grecque ne s'est jamais imposé: trois nuls et douze défaites ! Cette saison, la pire équipe de Grèce à domicile (trois points sur vingt-et-un possibles) n'a toujours pas réussi à remporter un match devant son public. Pas vraiment rassurant avec de défier les Athéniens qui n'ont perdu qu'une seule rencontre (le 26 septembre sur la pelouse de PAOK Salonique) en huit déplacements ! Dans ces conditions, il me paraît difficile d'envisager une exploit de Lamia contre l'AEK Athènes. Très bon rapport cote/risque sur cette affiche !

Fiabilité : 75 %

