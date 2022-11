PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 5 novembre - Ligue 2

Notre pronostic: Sochaux gagne à Annecy (2.00)

Quelle belle cote pour Sochaux, 3e de Ligue 2, qui présente un très bon bilan depuis deux mois et demi: huit victoires, deux nuls et une seule défaite, à Valenciennes, toute compétition confondue ! La dynamique est totalement opposée pour Annecy (16e) qui n'a pris que trois points sur quinze possibles lors des cinq dernières journées de championnat. A domicile, le promu savoyard connaît de grosses difficultés: une seule victoire face à Quevilly-Rouen pour un nul et surtout quatre revers face à Niort, Laval, Bastia et Pau, quatre clubs inférieurs à Sochaux ! Dans ces conditions, je vous conseille de parier sur des Lionceaux aux dents longues.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Brighton gagne à Wolverhampton (2.25)

Francfort gagne à Augsburg (1.74)

Naples gagne à Bergame (2.15)

Strasbourg ne perd pas à Ajaccio (1.41)

Lens gagne à Angers (1.68)

Cote totale pour les six paris extérieurs: 39.88

