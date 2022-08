PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 6 août - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Chelsea s'impose sur la pelouse d'Everton (1.62)

Quand le 3e de la saison dernière, qui n'a perdu que trois matches à l'extérieur, se déplace chez le 16e qui a chuté dans 50 % des cas à domicile, il me paraît légitime de parier sur les visiteurs. Chelsea, candidat au titre en Premier League avec Man. City et Liverpool, a déjà beaucoup investi lors du Mercato avec les arrivées de Sterling (56 M€), Koulibaly (38 M€), Chukwueme (20 M€), Cucurrella (75 M€)... en attendant peut-être W. Fofana (75 M€ ?) et De Jong (85 M€ ?). Après de telles dépenses, les Blues doivent justifier leurs ambitions dès ce samedi à Goodison Park, chez sa bête noire. Mais les Toffies ont perdu pas mal de joueurs dont l'international brésilien Richarlison. Même les arrivées de Gueye (PSG) et d'Onana (Lille), ne devraient pas suffire. Je vous conseille donc de faire confiance à Chelsea.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Aston Villa gagne à Bournemouth (2.00)

Fribourg gagne à Augsburg (2.15)

Cote totale pour les trois paris extérieurs: 6.96

