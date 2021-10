PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 7 octobre - Coupe du monde

Notre pronostic: l'Argentine s'impose au Paraguay (1.68)

En dix ans et dix confrontations, l'Argentine n'a perdu qu'une seule fois contre le Paraguay (2016) et les hommes de Lionel Scaloni, invaincus en qualification dans la zone Amérique du Sud (5 victoires et 3 nuls à mi-parcours) et deuxièmes derrière l'intouchable Brésil qui compte 100 % de succès, feront tout pour assurer au plus vite une place parmi les quatre premiers, synonyme de voyage au Qatar en 2022 sans passer par les barrages inter-confédérations. Avec les Parisiens Messi, Di Maria et Paredes plus Lautaro Martinez ou encore Dybala, l'Albi-Céleste a les armes pour prendre les trois points à Asuncion, où le Paraguay n'a battu que le Venezuela (2-1) en plus d'un an et perdu 2-0 contre le Brésil. On peut imaginer que l'Argentine fera aussi bien que la Seleçao.

Fiabilité: 65 %

Les autres options:

Le Brésil gagne au Venezuela (1.33)

Le Panama ne perd pas au Salvaldor (1.33)

Le Costa Rica ne perd pas au Honduras (1.44)

Cote totale des quatre paris extérieurs: 4.28

Pariez sur Paraguay - Argentine ici