PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 8 février – Coupe de France 1/8 de finale

Notre pronostic : Nantes s’impose à Angers (2.85)

Rien ne va plus à Angers (lanterne rouge du championnat) même si le SCO vient de mettre fin à une série recors de treize revers consécutifs en Ligue 1 en arrachant un point à Lorient le week-end passé ! A domicile, les Angevins présentent un bilan catastrophique avec une victoire, un nul et neuf défaites cette saison. A quelques jours de disputer peut-être le match de la dernière chance face à Auxerre (19e), la préoccupation du SCO n’est sûrement pas ce 1/8 de finale de Coupe de France. De son côté, Nantes est invaincu à l’extérieur depuis la reprise : nuls à Troyes et à Clermont, victoires à Montpellier et à Ajaccio ! On ne peut être qu’optimiste pour les Canaris qui sont pourtant outsiders ce soir… ce qui me paraît quand même assez hallucinant. Je vous propose donc de parier sur la victoire du FCN au stade Raymond Kopa… pour tenter de quasiment tripler votre mise !

Fiabilité : 55 %

Les autres options:

Reims ne perd pas à Toulouse (1.50)

Grenoble gagne à Vierzon (1.62)

Lille ne perd pas à Lyon (1.66)

Dortmund gagne à Bochum (1.72)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs : 19.77

