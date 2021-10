PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 8 octobre - Coupe du monde

Notre pronostic: la Slovénie gagne à Malte (1.49)

Vainqueur 1-0 à l'aller à Ljubljana, la Slovénie voudra confirmer ce vendredi à Malte pour conserver une infime chance d'accrocher la deuxième place du groupe, même si les deux tickets pour Qatar 2022 sont a priori promis à la Croatie et à la Russie dans ce groupe. La mission des Slovènes n'a rien d'impossible contre une sélection qu'elle a battu six fois en sept confrontations. Les Maltais n'ont pour l'instant joué qu'une seule fois à domicile et ont perdu 3-1 contre la Russie. Les partenaires de Benjamin Sesko (Red Bull Salzbourg) ont, selon moi, les armes pour faire aussi bien que les Russes.

Fiabilité: 70 %

Les autres options:

La Côte d'Ivoire gagne au Malawi (1.38)

La Croatie gagne à Chypre (1.26)

Les Pays-Bas s'imposent en Lettonie par au moins deux buts d'écart (1.23)

Le Monténégro s'impose à Gibraltar par au moins deux buts d'écart (1.27)

La Macédoine s'impose au Liechtenstein par au moins deux buts d'écart (1.38)

Cote totale des six paris extérieurs: 5.58

Pariez sur Malte - Slovénie ici