PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 9 août - Ligue des champions

Notre pronostic: Benfica gagne sur la pelouse de Midtjylland (1.72)

Mardi dernier, le pari sûr était Benfica bat Midtylland et plus de 1,5 but dans le match. Pari gagnant puisque les Portugais ont montré leur supériorité et se sont largement imposés (4-1) face aux Danois. Même s'ils n'ont pas besoin d'une victoire à Herning, ils sont pour moi tout à fait capables de rééditer le coup de Lisbonne. Avant de gagner 4-0 face à Arouca en ouverture du championnat, les Aigles avaient remporté tous leurs matches de préparation... et avec la manière (2-0 vs Reading, 3-0 vs Nice, 5-1 vs Fulham, 4-2 vs Gérone et 3-2 vs Newcastle). Afin de garder cette dynamique, je vois Benfica confirmer au Danemark ce soir, surtout contre une équipe loin de son meilleur niveau puisqu'elle n'a remporté qu'une rencontre sur quatre en Superligaen !

Fiabilité : 65 %

Les autres options :

Viborg gagne à Torshavn (1.36)

Wolfsberger gagne à Gzira (1.38)

Bodo/Glimt gagne à Vilnius (1.78)

L'Etoile Rouge gagne à Yerevan (1.38)

Haïfa ne perd pas à Limassol (1.32)

Monaco ne perd pas à Eindhoven (1.62)

Cote totale pour les sept paris extérieurs: 16.96

Pariez sur Midtylland - Benfica ici