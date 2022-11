PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 9 novembre - Serie A

Notre pronostic : la Roma gagne à Sassuolo (2.05) !

Coup d'arrêt pour les hommes de José Mourinho ! l'AS Rome vient de perdre le derby face à la Lazio, défaite qui brise une série de trois succès consécutifs toutes compétitions confondues. Ce déplacement à Sassuolo semble parfait pour relancer la machine. Le club de l'ancien marseillais Maxime Lopez a perdu cinq de ses six derniers matches, seule exception : victoire (2-1) face à la lanterne rouge Vérone. Les Romains, invaincus depuis six rencontres à l'extérieur, ont une bonne opportunité de prendre les trois points et revenir dans la course au podium du championnat italien (2.05) ! Fiabilité : 78%

