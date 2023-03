PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du samedi 11 mars – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : Dortmund gagne sur la pelouse de Schalke 04 (1.66)

Match des extrêmes entre Dortmund (2e derrière le Bayern, au goal-average) et Schalke 04 (avant-dernier de Bundesliga) ! Le Borussia, qui compte le même nombre de points (49) que les Bavarois, doivent impérativement s’imposer à Gelsenkirchen pour rester au contact du coleader. La mission n’a rien d’impossible puisqu’ils ont gagné tous leurs matches (10 sur 10) en 2023… à l’exception de leur 1/8 de finale retour en Ligue des champions à Chelsea mardi dernier. Eliminé en Coupe d’Europe, le BvB peut désormais se consacrer à la course au titre face à un adversaire encore qualifié en LDC comme vous le savez tous. De son côté, Schalke 04 a perdu tous ses matches à domicile contre le top 5 allemand cette saison : 1-6 face à Leipzig (4e) et l’Union Berlin (3e) et 0-2 contre le Bayern (1e) et Fribourg (5e). Dans ses conditions, comment imaginer que Dortmund ne remporte pas ce derby de la Rühr, comme c’est le cas depuis quatre ans - quatre succès, douze buts marqués et aucun encaissé ?

Fiabilité : 70 %

