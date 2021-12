PRONOS PARIS RMC Le pari foot d’Eric Di Meco du 1 décembre Notre pronostic: le Paris-SG bat Nice et Mbappé marque (1.96)

Le problème avec les paris sur le PSG, c’est que même si le leader incontestable de Ligue 1 ne joue pas bien, il finit toujours par gagner. Certes, Nice pourrait être l’équipe qui mettrait fin à la série de sept victoires consécutives des Parisiens au Parc des Princes car elle s’est imposée cinq fois sur sept en déplacement et n’a encaissé que quatre buts hors de ses bases. Mais les Aiglons marquent le pas depuis trois journées: défaite à domicile contre Montpellier et Metz pour une victoire à l’arrache à Clermont. Malgré les absences de Neymar, Ramos, Bernat, Wijnaldum et Herrera, je pense que le PSG finira par venir à bout de l’OGCN. Et dans ce genre de scénario, Kylian Mbappé est souvent celui qui fait la différence et qui offre la victoire à son club. Je joue donc Paris avec but de Kiki pour doubler la mise !

