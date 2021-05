PRONOS PARIS RMC Le pari foot d'Éric Di Meco du 31 mai Euro U21 - ¼ de finale

Mon pronostic : Pas de vainqueur entre les Pays-Bas et la France (3.35) !

Les Bleuets sont de retour ce soir à 18h ! Opposés aux Pays-Bas pour leur 1/4 de finale de l'Euro U21 à Belgrade, les hommes de Sylvain Ripoll ont toutes les armes pour venir à bout de cette équipe néerlandaise. Malgré quelques absences (Koundé, Fofana...), l'effectif est assez impressionnant avec notamment plusieurs joueurs ayant déjà connus au moins une sélection avec les A (Ikoné, Camavinga, Aouar...). Attention néanmoins aux Pays-Bas qui restent une grande nation du football avec une formation de qualité. Les Oranje pourront compter notamment sur la présence de Justin Kluivert sur le front de l'attaque et du Lillois Sven Botman, tous les deux non retenus par les A pour l'Euro 2020. Ce match ressemble bien à un piège pour les Français. C'est pourquoi je partirais sur un match nul entre les deux équipes (3.35), d'autant plus que les Pays-Bas ont terminé premier de leur groupe avec deux nuls en trois matches. En prolongations, je vois la balance pencher en faveur de l'équipe de France (8.50). Pour plus de plaisir, je vous laisse découvrir quelques paris annexes que je vous ai concoctés pour cette rencontre !

Paris annexes

La France se qualifie en 1/2 finale (1.68)

La France bat les Pays-Bas après prolongations (8.50)

La France bat les Pays-Bas aux tirs aux buts (9.50)

Odsonne Edouard marque (2.15)

Match nul 1-1 (5.40)

