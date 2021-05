PRONOS PARIS RMC Le pari foot d'Éric Di Meco du 4 mai Ligue des champions

Mon pronostic : Match nul entre Manchester City et le PSG (4.75)

Après une première manche assez particulière, j’ai du mal à imaginer un scénario pour ce match retour tant les Parisiens ont montré deux visages totalement différents entre les deux périodes la semaine dernière. Bien que les hommes de Mauricio Pochettino réussissent bien à l’extérieur dans la compétition cette saison, il faut prendre en compte qu’il s’agissait de deux matches allers (à Barcelone et à Munich) où les équipes se découvraient pour attaquer et gagner le match. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas pour Manchester City ce soir, qui n’a pas été aussi dangereux que cela puisse paraître lors du premier match mais qui a marqué deux buts avec un maximum de réussite… C’est pourquoi je ne vois pas le PSG perdre une nouvelle fois le match. Mais si l’absence de Kylian Mbappé vient s’ajouter au coup d’envoi, je n’imagine pas le club de la capitale se qualifier, d’autant plus que, même s’il joue, il ne sera sûrement pas à 100% ! Le match nul me semble donc être le meilleur compromis (4.75) !

