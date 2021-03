PRONOS PARIS RMC Le pari foot d'Eric Di Meco et de Lionel Charbonnier du 24 mars

Mon pronostic: La France bat l’Ukraine par au moins 2 buts d’écart et Griezmann marque (2.80)

Les Bleus démarrent ces qualifications face à un adversaire clairement à leur portée. L’équipe de France face à l’Ukraine, à domicile, c’est 4 victoires et 1 nul en 1999 0-0. Inutile de rappeler le dernier France-Ukraine en amical, et le festival offensif réalisé ce jour-là (victoire 7-1). Les hommes de Didier Deschamps sont sur une belle dynamique, 6 victoires, 1 nul et une défaite face à la Finlande sur les 8 derniers matchs. Voilà pourquoi je pense que les Bleus vont s’imposer facilement, et par au moins 2 buts d’écart (1.74). Je vous propose également de faire un MyMatch en ajoutant le but d’Antoine Griezmann (2.80). Le Français, en délicatesse et en manque de confiance à Barcelone, retrouve de l’allant et de la sérénité sous le maillot bleu. Ces rassemblements sont toujours une bonne d’oxygène pour lui, et je le vois bien marquer ce soir. Lionel Charbonnier est d’accord avec moi, et il rajoute même le but de Mbappé pour monter à une cote de 4.10 !