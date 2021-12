PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Lionel Charbonnier du 1 décembre

Notre pronostic: Angers bat Monaco par un but d’écart (4.30)

J’aime beaucoup ce que fait Gérald Baticle avec le SCO cette saison. Pour moi, les Angevins ont beaucoup plus de certitudes dans le jeu que les Monégasques et les résultats s’en ressentent puisque qu’Angers (6e) est mieux classé que Monaco (9e). L’idéal est peut-être de jouer le 1N et moins de 2,5 buts comme le suggère mon ami Eric Di Meco mais j’ai envie de vous proposer quelque chose de bien plus alléchant : la victoire des Angevins par un petit but d’écart pour essayer de largement quadrupler votre mise car l’ASM est beaucoup trop irrégulière ces derniers temps et n’a gagné qu’une seule fois lors des six dernières journées de Ligue 1.

