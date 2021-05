PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 23 mai Ligue 1

Mon pronostic : Match nul à la mi-temps puis victoire de Lille contre Angers (3.70).

Une petite victoire de plus et Lille sera sacré champion de France, dix ans après son dernier titre en 2011. Ce match face à Angers est donc l'ultime étape avant le graal. Une petite étape qui semble être une formalité sur le papier puisque les Angevins n'ont plus rien à jouer dans ce championnat... La réalité sera à mon avis différente. Cette rencontre marque en effet la fin de l'aventure de Stéphane Moulin après 10 ans à la tête du SCO et les joueurs vont vouloir gagner pour lui offrir un beau départ. On a aussi remarqué de la tension côté lillois la semaine dernière contre Saint-Étienne (match nul 0-0) et elle sera bien plus élevée cette fois-ci puisqu'il y aura le titre à la clé ! Le match nul à la mi-temps me semble assez intéressant (2.25). En seconde période, les hommes de Christophe Galtié vont devoir se découvrir et il se peut que la différence se fasse sur la qualité technique et collective du LOSC... Je vous conseille donc de parier sur la victoire de Lille contre Angers (1.38). Pour gonfler cette cote, combinez cette victoire au match nul à la mi-temps, ce qui vous permettra de pratiquement quadrupler votre mise (3.70)!

Pariez sur Angers - Lille ici.