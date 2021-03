PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Lionel Charbonnier du 24 mars

Mon pronostic: les Pays-Bas gagnent en Turquie et Depay marque (2.90)

Les Pays-Bas sont les favoris du groupe G et démarrent les qualifications pour la Coupe du monde 2022 par un déplacement à Istanbul. Les Turcs peinent cette saison puisqu'ils n’ont gagné qu’un match lors de leurs sept dernières rencontres (1 victoire, 1 défaite et 5 nuls). Les Bataves sont plus complets dans tous les compartiments du jeu. Je les vois gagner au stade Ataturk. Les Oranje peuvent compter sur un groupe de qualité, emmené par Depay, De Jong, De Ligt, Klaassen et des jeunes plein de talents comme Malen ou Botman. Pour faire grimper la côte, je vous propose de miser sur un but de Memphis Depay. L’attaquant de l’OL a été mauvais contre le PSG, et je pense qu’il sera revanchard ce soir avec sa sélection. Pour toutes ces raisons, je vous propose de miser sur la victoire néerlandaise avec le but de Depay pour une cote magnifique de 2.90.