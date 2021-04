PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Lionel Charbonnier du 30 avril Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas contre Strasbourg et les deux équipes marquent (2.05)

La ligue 1 reprend ses droits ce soir à 21h avec un match très important entre Marseille et Strasbourg. Les deux équipes ont des objectifs bien différents : l’une doit sauver sa saison en s’assurant une place en Europa League pour la saison prochaine, l’autre doit sauver son avenir et se maintenir le plus rapidement possible dans l'élite. J'imagine beaucoup de tension dans ce match qui risque de se jouer sur des détails. L’OM reste sur 4 matches sans défaites et n’a perdu qu’une seule fois depuis l’arrivée de son nouvel entraineur. L’effet Sampaoli. C’est pourquoi je ne vois pas les Phocéens s’incliner ce soir à domicile. Les hommes de Thierry Lauret sont, qui plus est, sur une dynamique très mauvaise : une seule victoire sur les six derniers matches contre… Bordeaux. Les Strasbourgeois ont cependant une capacité à se motiver pour les grands rendez-vous, en démontre leur victoire début mars contre Monaco et leur nul à Lille (égalisation de Fonte à la 86ème). Je vous conseille donc de parier sur le 1N (Marseille ne perd pas) et les deux équipes marquent (2.05). Pour gonfler cette cote, vous pouvez ajouter le but de Ludovic Ajorque (4.80 via MYMAATCH) !