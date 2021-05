PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Lionel Charbonnier du 4 mai Ligue des champions

Mon pronostic : Le PSG se qualifie en finale (6.50) !

Briller. C’est ce à quoi le PSG est condamné à faire ce soir à l’Etihad Stadium pour sa demi-finale retour de la Ligue des champions. Menés 2-1 au coup d’envoi avec la règle du but à l’extérieur, les hommes de Mauricio Pochettino vont devoir marquer au moins 2 buts pour espérer prendre l’avion pour Istanbul le 29 mai prochain. Je fais partie de ceux qui y croient vraiment. Les Parisiens nous ont en effet habitués à livrer de grosses prestations à l’extérieur cette saison en Champions League : 3 victoires impressionnantes à Manchester United, Barcelone et Munich en encaissant au moins un but par match, mais aussi en marquant 10 buts ! La prestation des Citizens au match aller ne s’est résumée qu’à un redoublement de passes et deux buts très chanceux. C’est peut-être présomptueux mais je suis convaincu que le Paris Saint-Germain va battre Manchester City et se qualifier (6.50), avec ou sans Mbappé, toujours incertain. Je pense même qu’ils peuvent réaliser le clean sheet (8.00). Le score exact 0-2 m'intéresse beaucoup également (26.00) ! A vous de jouer !

