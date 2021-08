PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Rolland Courbis du 10 août Ligue des champions - Qualifications

Mon pronostic : l'AS Monaco bat le Sparta Prague et les deux équipes marquent (2.55)

Après sa victoire 2-0 sur la pelouse du Sparta Prague à l'aller, l'AS Monaco peut aborder ce match retour du 3e tour des qualifications pour la prochaine Ligue des champions sereinement. Les Tchèques voudront certainement attaquer et se découvrir pour rattraper leur retard et laisseront sans aucun doute des espaces dans leur dos. C'est pourquoi je suis convaincu que les deux équipes marqueront. Sur le papier, les hommes de Niko Kovac sont bien supérieurs et cela s'est vérifié la semaine dernière. Donc je vous propose de parier sur la victoire monégasque contre le Sparta Prague avec les deux équipes qui marquent (2.55) !

