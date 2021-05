PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Rolland Courbis du 11 mai Premier League

Mon pronostic : Leicester ne perd pas à Man United et les deux équipes marquent (2.30) !

Grosse affiche à priori ce soir entre Manchester United et Leicester ! Les Red Devils sont néanmoins assurés de terminer 2e de Premier League, ce qui va permettre à Ole-Gunnar Solskjær de faire tourner son effectif en vue du match en retard contre l'ennemi Liverpool qui arrive dès jeudi ! Ce n'est pas le cas des Foxes qui débuteront la rencontre avec leur 11 type. Les hommes de Brendan Rodgers sont à la 4e place, à 5 points de West Ham et une victoire les assureraient pratiquement de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, 5 ans après leur dernière participation. La motivation sera donc pour Leicester. D'un autre côté, les Mancuniens sont invaincus depuis 13 matches en championnat et auront à cœur selon moi de conserver cette série. C'est pourquoi le match nul est intéressant (3.45). Pour se couvrir, je vous propose tout de même de parier sur le résultat double-chance N2 (Leicester ne perd pas), et les deux équipes marquent (2.30). Bonne chance les amis !

Pariez sur Manchester United - Leicester ici !