PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Rolland Courbis du 17 août - Barrage LDC

Mon pronostic : L'AS Monaco bat le Chakhtar Donetsk et au moins 2 buts dans le match (1.82)

L'AS Monaco n'est plus qu'à un pallier d'accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions 2021-2022. Pour cela, il faudra battre une très bonne équipe du Chakhtar Donetsk qui elle aussi, à l'habitude de disputer la plus belle des compétitions en club pratiquement chaque année. Pour ce match aller, les Monégasques partent largement favoris et cela m'étonne beaucoup, il n'y a pas autant d'écart de niveau entre les deux formations ! Je pense d'ailleurs que ce sera un match très serré qui va se jouer sur des détails. Je vais donc vous proposer deux paris. D'abord, misez sur un succès des hommes de Niko Kovac avec les deux équipes qui marquent (3.20), la cote est superbe et je suis presque certain que les Ukrainiens vont trouver la faille. Ensuite, vous pouvez sécuriser votre pari en misant sur une victoire du club de la principauté avec au moins deux buts dans la rencontre (1.82), cela vous permet d'encaisser de l'argent en cas de 1-1 mais aussi en cas de victoire 2-0 ! Bonne chance les amis.

Pariez sur AS Monaco - Chakhtar Donetsk ici !