PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Rolland Courbis du 20 août - Masters de Cincinnati

Mon pronostic : Le PSG s'impose à Brest et K. Mbappé marque (1.78) !

Début de la 3e journée de Ligue 1 ce soir avec le déplacement du Paris Saint-Germain au stade Francis-Le Blé de Brest. Les Parisiens réalisent pour le moment un sans-faute puisqu'ils se sont imposés lors des deux premières journées malgré un groupe assez "diminué" et devraient poursuivre leur série. En effet, en dix ans, le Stade Brestois n'a jamais remporté une seule rencontre face à son adversaire du soir : 10 défaites et un match nul en 11 rencontres. Pour ce match, Di Maria et Verratti font notamment leur retour dans le groupe et cela va profiter à Mauro Icardi et Kylian Mbappé, qui devraient recevoir des caviars ! C'est pour cela que je vous propose la victoire du PSG à Brest avec le but de Mbappé (1.78). Vous pouvez aussi tenter un MyMatch dans ce sens avec la victoire parisienne par au moins deux buts d'écart et les buts de Mbappé et d'Icardi (3.40). Bonne chance à tous !

Pariez sur Brest - Paris Saint-Germain ici !