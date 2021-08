PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Rolland Courbis du 3 août Qualifications - Ligue des champions

Mon pronostic : l'AS Monaco ne perd pas à Prague et les deux équipes marquent (1.90)

L'AS Monaco entre en lice ce mardi dans ces qualifications pour la Ligue des champions. Opposé au Sparta Prague au 3e tour, le club de la principauté part favori avec un groupe au complet où Wissam Ben Yedder, le meilleur buteur du club la saison passée avec 20 réalisations, et l'international allemand Kevin Volland sont toujours présents. Les deux joueurs sont très complices sur le terrain et quand ils sont en forme, Monaco l'est aussi ! C'est pourquoi je ne me fais pas trop de soucis pour ce soir, je vous propose ainsi de parier sur la victoire monégasque à Prague contre le Sparta, avec les deux équipes qui marquent (1.90), car les hommes de Niko Kovac ont encaissé au moins un but par match lors de la préparation !

Pariez sur Sparta Prague - AS Monaco ici !