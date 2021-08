PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Rolland Courbis du 7 août Ligue 1

Mon pronostic : Lyon bat Brest avec un but de Moussa Dembélé (2.10)

Suite de la Ligue 1 ce soir avec une rencontre intéressante entre Lyon et Brest. Les deux équipes ont terminé le précédent exercice de manière un peu décevante et auront à cœur de bien débuter. Comme nous n'avons pas beaucoup de repères en ce début de saison, la logique veut que l'OL s'impose et c'est ce que je vous conseille de parier. Ajoutez à cela le but de Moussa Dembélé (2.10), qui est de retour de son prêt et qui a de suite été mis en confiance par le nouvel entraîneur lyonnais Peter Bosz en étant promu vice capitaine.

