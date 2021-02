Pronos paris RMC de Jérôme Rothen - Le pari foot du 19 février - Ligue 1

Mon pronostic : Pas de vainqueur entre Brest et Lyon (4.75)

L'Olympique lyonnais a laissé des points cruciaux la semaine dernière à domicile contre Montpellier et ce déplacement à Brest ce soir n'est pas une très bonne nouvelle. Brest est en effet intraitable dans son stade Francis-Le-Blé contre les grosses écuries du championnat : sur ses 5 confrontations contre des membres du top 4, les brestois ont pris 8 points, soit 1,6 par match ! Une moyenne plus élevée que contre tous les autres clubs. S'ajoute à ces statistiques des belles victoires contre Lille (3-2) et contre Monaco (1-0). Au match aller, les hommes de Rudi Garcia avaient été accrochés chez eux (2-2) et ça ne métonnerait pas qu'un tel scénario se reproduise, d'autant plus qu'ils devront composer sans le patron de la défense Marcelo, touché à un mollet et forfait. Je vous conseille donc de parier sur un match nul entre Brest et Lyon (4.75) !

