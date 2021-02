Pronos paris RMC de Lionel Charbonnier - Le pari foot du 19 février de - Ligue 1

Mon pronostic : Lyon s'impose et les deux équipes marquent (2.50) !

Lyon a l'occasion de rebondir dès ce soir en déplacement à Brest, une semaine après sa surprenante défaite à domicile contre Montpellier. Les hommes de Rudy Garcia étaient avant cela sur une excellente dynamique de cinq victoires consécutives et je ne pense pas que toute la confiance engrangée se soit évaporée en un seul match perdu. Il faut dire que le bilan lyonnais cette saison en Ligue 1 est quand même impressionnant : 15 victoires, 7 nuls et 3 défaites ! Un rythme de champion tout simplement. Mais cette année la concurrence est rude, le moindre faux pas a une importance capitale ! C'est pour cela qu'il est inenvisageable pour moi de voir les Rhodaniens perdre une nouvelle fois des points. Je préfère placer la défaite contre Montpellier sur le compte du relâchement et je vous conseille de parier la victoire de Lyon à Brest, mais avec les deux équipes qui marquent (2.50) ! Les Brestois sont en effet valeureux à domicile cette saison et posent souvent des problèmes aux équipes du haut de tableau.

