PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Emmanuel Petit du 11 juin sur Turquie-Italie

Mon pronostic: l'Italie bat la Turquie, les deux équipes marquent et Immobile buteur (6.50 MYMATCH).

Je suis d’accord avec Lionel et Christophe. Je ne vois pas l’Italie passer à côté de ce match d’ouverture, à domicile, contre la Turquie. Même s’il n’y a pas vraiment de stars dans cette équipe, elle reste malgré tout très compacte. Mais dans le secteur offensif elle peut quand même compter sur Ciro Immobile. L’attaquant de la Lazio a terminé la saison avec 20 réalisations. Il pourrait bien être l’homme de cette soirée. Ce groupe reste très jeune… La défense composée de Florenzi ou encore Spinazzola pourrait donc se faire surprendre. Surtout que la Turquie peut compter sur Calhanoglu, Yilmaz et Yazici. C’est pourquoi je vois l’Italie battre la Turquie, les deux équipes marquer et Immobile buteur! Un pari de folie que vous pouvez créer grâce à la rubrique MYMATCH de notre partenaire!

Pariez sur Turquie-Italie ici.