PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 10 janvier - CAN

Mon pronostic : le Ghana ne perd pas face au Maroc et moins de trois buts (1.98)

C'est la plus belle affiche de la CAN pour le moment. Dans ce groupe C, les Marocains et les Ghanéens font office de favoris pour passer au tour suivant. Je m'attends à une rencontre très serrée entre ces deux nations. Le Maroc est dans une série incroyable avec vingt-neuf rencontres consécutives sans revers. C'est évidemment incroyable mais tout peut changer dans une compétition comme la CAN. Le Ghana, peu importe les générations, est toujours une équipe dangereuse. C'est simple, les "Black Stars", ont atteint les demi-finales de la CAN six fois sur les sept dernières éditions. C'est considérable. Je pense donc qu'ils ne perdront pas contre le Maroc. Je ne vois pas beaucoup de buts pour ce match. Si vous voulez prendre encore plus de risques, je vous propose même de parier sur le nul pour presque tripler la mise !

