PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 11 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Lens s’impose à Strasbourg sans prendre de but (3.05)

Je suis d’accord avec Lionel, Lens a les toutes les qualités pour continuer à gagner et pourrait bien garder cette deuxième place jusqu’à la fin de la saison. Cela passe donc par un succès à Strasbourg qui ne va pas bien du tout. La cote sèche de la victoire lensoise est déjà très intéressante (1.94). Mais on peut la faire gonfler en proposant le clean-sheet. Les Sang-et-Or ont la meilleure défense du championnat avec seulement onze buts encaissés et si les Strasbourgeois sont chamboulés par le départ, je pense que Lens peut s’imposer tranquillement même à la Meinau. Un pari pour vous permettre de plus que tripler la mise.

