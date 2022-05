PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Éric Di Meco du 11 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Nice bat Saint-Etienne sans encaisser de but (2.45)

C’est une rencontre déséquilibrée mais qui est pourtant compliquée à lire. L’OGC Nice doit se remettre très vite de sa défaite en finale de la Coupe de France samedi dernier face à Nantes. Auteurs d’une année 2022 inquiétante et loin des standards de leur première partie de saison, les Aiglons voient en plus la sixième place ne plus être qualificative pour la Ligue Europa Conférence. La victoire ce soir est donc obligatoire face à une équipe de Saint-Etienne qui peut trembler. Les Verts ont vu Metz revenir à trois points ce week-end, laissant ainsi planer une potentielle relégation directe. Sainté ferait donc un grand pas vers les barrages en cas de succès à l’Allianz Riviera mais pourrait bien être pris par l’enjeu et ainsi jouer à onze derrière. Je vois donc les Niçois buter sur le bloc défensif stéphanois avant de finalement trouver l’issue. Je miserais donc sur un succès des Aiglons sans encaisser de but. Un pari coté à 2.45.

Mon MyMatch de folie : Nice bat Saint-Etienne 1-0 ou 2-0 et Delort buteur (9.00)

