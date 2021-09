PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 14 septembre – Ligue des Champions

Mon pronostic : le Bayern Munich s’impose à Barcelone avec un but de Lewandowski (2.25)

Les Barcelonais ont gardé un très mauvais souvenir de leur dernière confrontation face aux Bavarois. Les Allemands s'étaient imposés très largement (2-8). Les choses ont changé depuis mais pas forcément en bien pour le FC Barcelone. Pour moi, cette équipe est rentrée dans le rang avec les départs de Messi et Griezmann, et va connaître une saison compliquée. Le Bayern est toujours aussi impressionnant, il n’a pas tremblé en battant Leipzig 4-1 ce week-end et je pense qu’il voudra frapper un grand coup. La victoire des Munichois est presque un coup sûr selon moi. La défense catalane est friable, elle a encaissé au moins un but par match depuis le début de saison et Lewandowski est toujours aussi performant, je le vois marquer dans ce match.

