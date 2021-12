PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 15 décembre – Premier League

Mon pronostic : Arsenal bat West Ham sans encaisser de but (3.50)

C’est non seulement un derby mais c’est en plus une affiche de haut de tableau ! Les deux clubs se sont, en effet, invités à la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions alors que peu y croyaient en début d’exercice. Arsenal ne perd plus à domicile depuis sa défaite initiale face à Chelsea, fin août. Même en l’absence d’Aubameyang, sanctionné par son coach pour des raisons de discipline, les Gunners affichent une belle forme sur le plan offensif. Ils ont, de plus, enchaîné trois clean sheet à l'Emirates Stadium et ont l’occasion de passer devant leur adversaire du soir. West Ham, qui impressionne depuis le début de la saison, rencontre tout de même plus de difficultés à l’extérieur ces dernières semaines. Les Hammers pourraient connaître un coup de moins bien à l’approche du boxing day. C’est pourquoi je miserais sur une victoire d’Arsenal sans encaisser de but (3.50).

