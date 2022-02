PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Éric Di Meco du 15 février – Ligue des Champions

Mon pronostic : le PSG bat le Real Madrid et les deux équipes marquent (3.25)

C’est une rencontre aux airs de finale qui est bien difficile à pronostiquer. Loin d’être éblouissant, le PSG réalise une saison étrangement excellente en championnat. La véritable force des Parisiens est le mental. Souvent en difficulté, ces joueurs haïssent la défaite et font très souvent la différence dans le temps additionnel. Une force de caractère qui sera ô combien importante dans une telle affiche. Surtout face à un Real Madrid aussi pragmatique. Malgré un début d’année difficile, les "Merengue" savent faire le dos rond pour arracher un résultat à l’usure et marquent quasiment à chacune de leur rencontre. La présence, ou non, de Karim Benzema sera évidemment un facteur à prendre en compte au vu du niveau énorme du buteur madrilène cette saison. Dans un match où il peut donc tout se passer, notamment avec la suppression de la règle du but à l’extérieur, je vois le Paris-Saint-Germain prendre une option en l’emportant difficilement avec les deux équipes qui marquent (3.25).

