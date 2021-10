PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 16 octobre

Mon pronostic : Lille s’impose à Clermont (2.50)

Je vais aller plus loin que Lionel et je vais foncer vers le succès de Lille à Clermont. Les Clermontois sont au fond du trou et je pense qu’ils vont avoir beaucoup de mal à s’en sortir. La gifle reçue à Rennes a marqué les esprits (6-0). Avec Bordeaux, Clermont est l’équipe qui encaisse le plus de buts en championnat (20). Lille va forcément en profiter avec notamment Jonathan David qui est sur un petit nuage depuis quelques semaines. Après ses trois victoires de rang en Ligue 1, je vois le LOSC en enchaîner une quatrième. La cote me paraît tellement belle que je vous conseille de la tenter dans un match où les deux équipes sont dans une dynamique totalement opposée. Le champion de France doit, en plus, gagner pour essayer de revenir dans la course au podium pour faire respecter son rang.

Pariez sur Clermont – Lille ici !