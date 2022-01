PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 17 janvier - CAN

Mon pronostic : le Cameroun bat le Cap Vert sans encaisser de but (2.25)

Les Camerounais voudront terminer en beauté cette phase de poule. Premiers du groupe après deux victoires, ils n'ont besoin que d'un petit point pour garder la tête et donc un avantage considérable pour la phase finale de la CAN. Devant leur public, je ne pense pas qu'ils perdront. Les Lions Indomptables ont été très bons contre le Burkina Faso et l'Ethiopie. D'ailleurs, Toko Ekambi et Aboubakar se sont illustrés par un doublé chacun contre les Ethiopiens. Cela montre la motivation du Cameroun pour aller loin, à domicile, dans cette coupe ! Le Cap Vert a la possibilité donc de prendre cette première place à leur adversaire du jour en cas de succès mais cela me paraît compliqué. Je m'attends à une rencontre serrée. Je vois la victoire des Camerounais tout de même et je pense qu'ils pourraient garder leur cage inviolée. Un pari pour plus que doubler la mise (2.25) !

