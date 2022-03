PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 17 mars - Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : Rennes bat Leicester, Terrier buteur (3.20) !

Je suis moins optimiste que Lionel car je pense que les deux d’écart seront difficiles à rattraper pour les Rennais. Malgré tout, je me dis moi aussi que les Bretons ont des arguments et qu’ils n’ont rien à envier dans le jeu aux Foxes, seulement treizièmes de Premier League avec déjà onze défaites en vingt-six journées. Je pars donc sur une victoire de Rennes et j’y ajoute un but de Martin Terrier, parfaitement intégré à cette équipe et qui vient d'en inscrire un sublime à Lyon (3.20).

Pariez sur Rennes - Leicester ici !