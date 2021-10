PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 17 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Brest bat Reims (2.40)

Le SB 29 fait partie des deux équipes qui n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre depuis le début de ce championnat avec Saint-Etienne. C’est donc logiquement que les Bretons se retrouvent avant-derniers avec seulement quatre points pris. La série est très mauvaise en ce moment avec trois défaites de rang mais je pense qu’il peut se passer quelque chose après cette trêve. Les Rémois ne sont pas en forme non plus et ne comptent que deux victoires. 15e pour l’instant, Reims doit faire mieux pour éviter de joueur le maintien toute la saison. Je miserais sur le premier succès de Brest pour une très belle cote de 2.40 !

