PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 18 août – Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : Delort buteur (3,00)

Nice connaît un début de saison timide en Ligue 1. Les Aiglons restent sur deux matches nuls à Toulouse et contre Strasbourg à chaque fois sur le même score (1-1). Mais pour leur retour en Coupe d’Europe, les Niçois sont dans l’obligation de passer ce tour face au Maccabi Tel Aviv. Lucien Favre pourra s’appuyer sur son attaquant en forme depuis le début de l’année civile: Andy Delort. Je le vois marquer et offrir la possibilité aux Niçois de revenir d’Israël avec un résultat positif. D’ailleurs, je pense aussi que l'OGCN ne perdra pas ce match. Je vous conseille donc de jouer le N2 et les deux équipes marquent (2,30). Et si vous voulez prendre plus de risques, je vous propose le nul à 3,25.

