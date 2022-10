PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 19 octobre – Premier League – Angleterre

Mon pronostic : Liverpool bat West Ham sans encaisser de but (2.40)

Liverpool a fait taire les critiques et a peut-être définitivement lancé sa saison en s’imposant à Anfield contre Manchester City (1-0). Après la victoire en Ligue des Champions sur la pelouse des Rangers (7-1), les Reds ont retrouvé de la confiance et cela est symbolisé par un Mohamed Salah retrouvé. L’Egyptien, auteur d’un triplé en Ecosse, a été le héros contre les Skyblues. C’est donc possiblement le pire moment pour West Ham de se déplacer à Liverpool. Pourtant les Hammers sont en pleine bourre avec une série de cinq rencontres consécutives sans perdre. Eux aussi ont eu du mal à se mettre dans le bain. Toutefois cela me paraît compliqué de les imaginer prendre ne serait-ce qu’un point ce soir. Je miserais donc sur un succès des Reds sans encaisser de but. Pour faire encore plus gonfler la cote, je vous propose de rajouter le but de Salah pour un MYMATCH à 4.20 !

