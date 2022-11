PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 2 novembre – Ligue des Champions

Mon pronostic : le Milan AC bat Salzbourg avec un but de Giroud (2.55) !

La première place étant assurée pour Chelsea, le Milan AC et Salzbourg s’affrontent pour la 2e place. Avantage aux Milanais dans ce duel car ils possèdent un point d’avance sur les Autrichiens. De plus ils reçoivent à domicile pour ce qui s’apparente à une petite finale. Battus hier à Turin par le Torino (2-1), les Rossoneris avaient laissé au repos quelques cadres comme Leao, Giroud ou encore Kjaer. Cette fois, Stefano Pioli devrait mettre le meilleur onze possible. A l’aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul (1-1) mais ce soir, à Milan, je pense que les Italiens vont l’emporter. Pour faire gonfler la cote je vous propose de rajouter le but d’Olivier Giroud. Le Français a marqué deux fois en ligue des Champions pour un total de six réalisations si’ l’on rajoute le championnat. Un pari coté à 2.55 !

