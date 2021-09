PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 22 septembre Ligue 1

Mon pronostic : Marseille gagne à Angers, les deux équipes marquent (4.40) !

Ce qui me plaît avec cette équipe de l'OM cette saison, c'est qu'elle joue systématiquement de la même manière, peu importe l'équipe alignée par Sampaoli. Ce déplacement à Angers va être intéressant à suivre car le SCO réalise un excellent débur de saison et a toujours marqué au moins un but depuis le début de saison. Les Marseillais, eux, savent qu'il faut prendre des points maintenant avant de subir le contrecoup de la Coupe d'Europe. Je pense Marseille a les moyens de l'emporter donc je mise sur une victoire des partenaires de Mattéo Guendouzi avec des buts de chaque côté pour quadrupler (4.40) !

