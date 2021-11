PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 23 novembre – Ligue des Champions

Mon pronostic : Chelsea s’impose par au moins deux buts d’écart face à la Juventus (2.65)

C’est un match très important dans ce groupe H. C’est la première place qui se joue. La Juventus a remporté toutes ses rencontres dans cette poule pour neuf buts marqués et deux encaissés. Les Turinois l’ont donc emporté chez eux face à Chelsea (1-0). En championnat, cela va un peu mieux ces derniers temps pour la Juve qui reste sur deux victoires face à la Fiorentina et sur la pelouse de la Lazio. Les Blues, eux, sont premiers en Angleterre et viennent de s’imposer très largement à Leicester (0-3). En Ligue des Champions, ils ont neuf points et n’ont encaissé qu’un seul but lors de leur défaite en Italie. Pour prendre la première place du groupe, il faut donc que les hommes de Tuchel s’imposent par au moins deux buts d’écart. Je pense que ce sera le cas pour une très belle cote de 2.65 !

