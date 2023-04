PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 24 avril – Série A – Italie

Mon pronostic : l’AS Rome ne perd pas sur la pelouse de l’Atalanta et moins de 2,5 buts (2.15)

C’est un duel très important à suivre dans la course à l’Europe en Série A. Avec les quinze points retrouvés par la Juventus, l’AS Rome se retrouve 4e, à égalité avec le 5e, le Milan AC. La « Louve » se doit donc de ne pas perdre pour essayer de garder un avantage sur ses poursuivant. Pour l’Atlanta, la situation est encore plus délicate avec cinq longueurs de retard sur le 6e, l’Inter. Pour le club de Bergame, il n’y a pas d’autres solutions que de l’emporter. Cependant je ne vois pas les Atalantais l’emporter. J’aime la cote du nul pour plus que tripler la mise mais je me couvrirais avec le N2 et moins de 2,5 buts (2.15) !

