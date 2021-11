PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 24 novembre - Ligue des Champions

Mon pronostic : victoire de City, Sterling et Mbappé buteurs (13.00) !

Attention à la réaction d'orgueil des Mancuniens ce soir ! Manchester City, battu (2-0) au match aller, voudra prendre sa revanche et par la même occasion s'assurer la première place de la poule. L'absence de Kevin de Bruyne est préjudiciable mais le collectif des Anglais est assez fort pour combler ce forfait. Les Parisiens, eux, sont toujours à la recherche d'une victoire référence cette saison et n'ont remporté aucun de leurs trois derniers déplacements européens (deux nuls, une défaite). Je mise donc sur un succès de Manchester et, pour augmenter la cote, je vous conseille d'ajouter des buts de Raheem Sterling et Kylian Mbappé pour une cote magnifique (13.00) !

