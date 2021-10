PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 24 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Marseille et le PSG (4.50)

C’est le moment de prendre le PSG. Le début de saison des Parisiens n’est pas bon dans le contenu et ils s’en sortent par chance. Même s’ils la provoquent, cela ne va pas durer éternellement. Que ce soit face à Leipzig, Angers, Lyon, ou encore à Metz, Paris a toujours été trouvé la faille par un pénalty ou en toute fin de rencontre. Si l’adversaire joue haut et contrôle le match, la défense parisienne est en grande difficulté. C’est ce que va vouloir faire Marseille, Sampaoli l’a dit. L’OM développe ce style là et revient bien depuis la trêve internationale avec une victoire face à Lorient et un nul à Rome sur la pelouse de la Lazio. Je pense que les Marseillais sont capables de prendre un point chez eux et c’est pourquoi je tenterais le nul pour cette rencontre. Un pari très bien coté à 4.50 !

