PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 25 janvier Coupe d'Afrique des Nations

Mon pronostic : Le Sénégal bat le Cap Vert, Mané marque (3.05) !

Les Lions de la Teranga doivent se réveiller aujourd'hui ! Favori du tournoi avec le Cameroun depuis l'élimination de l'Algérie, le Sénégal est à la peine et n'a inscrit qu'un seul but en phase de poule (une victoire et deux matches nuls 0-0). Ce n'est pas beaucoup mieux pour le Cap Vert qui a terminé troisième de sa poule, qui a battu l'Ethiopie de justesse (1-0) mais qui a tenu tête aux Camerounais lors de la dernière journée (1-1). Enfin débarrassé des cas de Covid, Aliou Cissé pourra aligner sa meilleure équipe et je pense que les Sénégalais finiront par l'emporter. Je mise sur une victoire du Sénégal avec un but de Sadio Mané. L'attaquant de Liverpool a marqué le seul but de sa sélection sur penalty contre le Zimbabwe (3.05) !

Pariez sur Sénégal - Cap Vert ici