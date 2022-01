PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 26 janvier Ligue 1

Mon pronostic : Angers bat Saint-Etienne (2.25) !

Le constat est là : Saint-Etienne n'y arrive pas cette saison ! Le changement d'entraîneur n'a pas porté ses fruits et les Verts sont enlisés à la dernière place du classement avec seulement deux victoires en vingt-et-un matches disputés. Pire encore, les joueurs de Pascal Dupraz sont sur une série de sept défaites consécutives en championnat. Angers est également en souffrance actuellement mais les Angevins sont parvenus à battre Troyes le weekend dernier et je trouve que l'effectif du SCO est plus complet que celui de l'ASSE. Je joue donc la logique : victoire angevine ce soir au stade Raymond Kopa (2.25) !

