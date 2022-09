PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 26 septembre - Ligue des Nations

Mon pronostic : nul entre la Hongrie et l'Italie (3.25) !

Le peuple hongrois s'apprête à vivre une soirée historique ! Leaders du groupe 3 de la Ligue des Nations, les Magyars peuvent atteindre le final four dans le fameux groupe de la mort (Italie, Angleterre et Allemagne). Un nul suffit aux joueurs de Marco Rossi pour terminer en tête. Les Italiens, eux, sont encore en lice pour une qualification grâce à leur succès la semaine dernière contre l'Angleterre (1-0), résultat qui ne reflète pas vraiment la physionomie de la partie. Je m'attends à une rencontre fermée, avec peu de buts, et pour la cote je mets une pièce sur le match nul (3.25) !

